Advertisement

عربي-دولي

تونس تغرق في العتمة.. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بكافة ولايات الجمهورية

Lebanon 24
19-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1109109-638307863688852863.jpg
Doc-P-1109109-638307863688852863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد.

وقال الغابري عبر حسابه على "فيسبوك" ان الأسباب ما زالت إلى حد الآن غير معلومة، موضحاً أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس، مؤكدا أن الفرق الفنية بصدد العمل لعودة التيار الكهربائي.
Advertisement


وأكد بيان وزارة الداخلية التونسية أن الوضع الأمني مستقر وأجهزة الأمن تواصل المحافظة على الأمن العام.

وقال البيان: "على إثر انقطاع التيار الكهربائي على عدد من مناطق الجمهورية فجر يوم  20 أيلول 2023 على الساعة 02 صباحا تؤكد وزارة الداخلية أن الوضع الأمني مستقر وتواصل وحداتها الأمنية المحافظة على الأمن العام والسهر على حماية لمواطنين والممتلكات  العمومية والخاصة حيث تحول وزير الداخلية السيد كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب."

وبحسب وسائل محلية فإن حريقا نشب في محطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز برداس. وهرعت الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم ولايات البلاد. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-09-20
12:28 | 2023-09-20
12:19 | 2023-09-20
12:00 | 2023-09-20
12:00 | 2023-09-20
11:31 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24