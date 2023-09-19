موسكو تدعو لوقف "إراقة الدماء والأعمال العدائية" في كراباخ

دعت روسيا إلى "وقف فوري لإراقة الدماء" في ناغورني كراباخ الجيب الأذربيجاني الانفصالي الذي تقطنه أغلبية أرمينية والذي شنّت ضدّه قوات باكو الثلاثاء هجوماً واسع النطاق بهدف انتزاع استسلام أرميني كامل.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّه "في ما يتعلّق بالتصعيد الحادّ للمواجهة المسلّحة في ناغورني كراباخ، نحضّ أطراف النزاع على الوقف الفوري لإراقة الدماء وإنهاء الأعمال العدائية ووضع حدّ للخسائر المدنية".







وفي أنقرة، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "دعم" أذربيجان في قرارها "الدفاع عن أرضها".







وقال الرئيس التركي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نحن ندعم الخطوات التي اتخذتها أذربيجان (...) للدفاع عن سلامة أراضيها".



وأضاف "كراباخ أرض أذربيجانية. فرض وضع آخر لن يكون مقبولا على الإطلاق"، مكررا تصريحات اعتبر فيها أن تركيا وأذربيجان "أمة واحدة، دولتان".



وأتى موقف إردوغان بعيد اعتبار وزارة الخارجية التركية أن العملية العسكرية الأذربيجانية "مبررة"، مع دعوتها الطرفين للعودة للتفاوض. (سكاي نيوز)