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عربي-دولي

وزير الدفاع السعودي يلتقي "وفد صنعاء" لدعم السلام في اليمن

Lebanon 24
19-09-2023 | 23:26
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التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وفد صنعاء الذي زار الرياض قبل 5 أيام.
 
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.
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ورحبت الخارجية السعودية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة السفير لدى اليمن محمد آل جابر، وبمشاركة سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته.


كما أشادت الخارجية بمضامين لقاء الأمير خالد بن سلمان بوفد صنعاء الزائر.

ونقلت وكالة رويتزر للأنباء عن عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي علي القحوم، أن عودة الوفد الى صنعاء هدفها "التشاور".

وكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن الوفد عاد "للتشاور مع القيادة... وإطلاعها على نتائج المفاوضات".

وأكد أنه ستكون هناك "جولة جديدة... حيث اتسمت المفاوضات (في السعودية) بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر والعقد" في ملفات مختلفة. (سكاي نيوز)
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