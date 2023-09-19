Advertisement

عربي-دولي

"تصبّ الزيت على النار" في أوكرانيا.. هذا ما قاله رئيسي عن واشنطن

Lebanon 24
19-09-2023 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1109116-638307885454453022.png
Doc-P-1109116-638307885454453022.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتّهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشدّداً على أنّ طهران تؤيّد تسوية سلمية للنزاع.

وقال رئيسي إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تصبّ الزيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية. إنّه للأسف مخطط طويل الأمد.
Advertisement

ودعا رئيسي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيسي في خطابه إنّ "هذه العقوبات لم تحقّق النتائج المرجوّة منها. لقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".(سكاي نيوز)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-09-20
12:28 | 2023-09-20
12:19 | 2023-09-20
12:00 | 2023-09-20
12:00 | 2023-09-20
11:31 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24