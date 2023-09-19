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حظي بتصفيق مطوّل.. زيلينسكي أمام الأمم المتحدة: روسيا تستخدم الغذاء والطاقة سلاحاً

Lebanon 24
19-09-2023 | 23:36
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في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستخدام الغذاء والطاقة سلاحا، مشددا على أنه "لا يحق" لروسيا حيازة أسلحة نووية.
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وقال الرئيس الأوكراني حيث حظي بتصفيق مطوّل، إن "روسيا تستخدم أسعار الأغذية (...) والطاقة النووية سلاحا".

وأضاف أن روسيا تحاول المناورة بموضوع نقص الغذاء العالمي لكسب اعتراف دولي بالأرض التي استولت عليها من كييف.

وفي أول ظهور شخصي له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة منذ غزو روسيا لبلاده في عام 2022، انتقد زيلينسكي موسكو لما قال إنها "محاولة لاستخدام نقص الغذاء في السوق العالمية سلاحا مقابل الاعتراف ببعض إن لم يكن جميع الأراضي التي استولت عليها(روسيا)".

كذلك اتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية من خلال خطف أطفال أوكرانيين، وقال إن كييف تعمل على الإعداد لقمة عالمية للسلام.

وقال زيلينسكي "أوكرانيا تفعل كل ما في وسعها لضمان أنه بعد العدوان الروسي، لن يجرؤ أحد في العالم على مهاجمة أي دولة.. على المحتل أن يعود إلى أرضه".(العربية)


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