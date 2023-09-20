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عربي-دولي

هزة قوية تضرب مصر... تنبوءات العالم الهولندي تعود للواجهة

Lebanon 24
20-09-2023 | 00:30
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر وقوع هزة أرضية بقوة 4,4 ريختر اليوم الأربعاء.
وأوضح أن الهزة وقعت في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا، وشعر بها سكان غالبية المحافظات، مشيرا إلى أنها وقعت على بعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مطروح شمال غرب البلاد وعلى عمق 13 كيلو مترًا.
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كما أشار إلى أنه لم يرد ما يفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
بالقرب من سواحل المغرب!
 
أتت تلك الهزة الأرضية بعد أيام من توقعات جديدة للعالم الهولندي فرانك هوغربيتس رجح فيها حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية في الفترة من 15 إلى 17 ايلول تقريبًا.
كما اعتبر أن الفترة من 19 إلى 21 ايلول قد تشهد نشاطا زلزاليا قوياً نسبيا، لكنه لم يحدد مصر على الإطلاق.
بل ألمح إلى إمكانية حدوث هذا النشاط بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب. وأضاف قائلا في تغريدات على حسابه في تويتر قبل أيام: علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط إنها ظاهرة معروفة في علم الزلازل، إذ غالبًا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى.. ثم لدينا عدة أيام، وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر".
وكان الدكتور جاد القاضى عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أكد سابقا أن البلاد تشهد يومياً هزات، يتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة، ولا يشعر بها المواطنون. وقال في تصريحات سابقة لـ" العربية. نت "إن طبيعة الزلازل التي تحدث في الأراضي المصرية لها قوة أقل من المتوسط ، موضحا أن مناطق في شمال وشرق البلاد هي الأكثر عرضة للهزات لكن لا يشعر بها المواطنون.
كما شدد على أن 90 % من الزلازل التي تحدث في مصر، غير محسوسة ، لأن قوتها أقل من 2 درجة بمقياس ريختر، مشيرا إلى أنه من حين لأخر تشهد البلاد هزات ويكون مصدرها الأصلي خارج الأراضي المصرية من القوس الهيليني أو شرق المتوسط. (العربية)
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