الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين.. وسقوط شهداء وجرحى

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين على الأقل خلال عملية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عن استخدام طائرة مسيرة خلال عملية اقتحام مخيم جنين، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل شابين فلسطينيين قبل البدء في عملية الانسحاب من المخيم.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شهداء الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها هم عطا ياسر عطا موسى (29 عاما)، ومحمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ووفقا للوكالة، فقد استهدفت القوات الإسرائيلية بطائراتها المسيرة برجا للكهرباء وسط المخيم، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.وأعلن نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لفرانس برس أن "الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها وقرية بروقين القريبة".وأكد مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي لفرانس برس أن "الوضع ليس واضحا. هناك أصوات انفجارات وإطلاق نار ولا نستطيع التحرك".(سكاي نيوز)