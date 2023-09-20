اجتمعا بإحدى قاعات الأمم المتحدة.. بوريل لوزير خارجية إيران: أعيدوا مفتشي الوكالة الذرية

جمعت احدى القاعات في الأمم المتحدة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وشدد بوريل على أهمية اتباع مسار وقف التصعيد ف كل ما يتعلق وفيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)



سحب المفتشين

وحث إيران على إعادة النظر في قرارها سحب التعيين الرسمي لعدد من مفتشي الوكالة الذرية ذوي الخبرة وتحسين التعاون معها.



كما أعرب عن قناعته الراسخة بضرورة إيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الاتحاد اليوم الأربعاء.



إلى ذلك، أكد أهمية أن توقف الحكومة الإيرانية تعاونها العسكري المستمر مع روسيا في الحرب "العدوانية وغير القانونية ضد أوكرانيا"، وفق وصفه.



كذلك ذكّر ببعض القضايا الملحة التي تؤثر على العلاقات الثنائية بين الاتحاد وإيران ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية للعديد من مواطني الاتحاد، بما في ذلك مزدوجي الجنسية، في إيران.



وكان مدير الوكالة الذرية رافاييل غروسي أكد أمس الثلاثاء أن المفاوضات مع السلطات الإيرانية "لا تتقدم بالسرعة المطلوبة"، معتبراً أن أن إخراج مفتشي الوكالة "عمل غير بناء".

Met @Amirabdolahian in the margins of #UNGA78 to pass 3 main messages:

1) we condemn arbitrary detentions of EU nationals & urge for their release

2) need to find diplomatic solution to nuclear issue through JCPOA

3) stop military cooperation with Russiahttps://t.co/FZT3Ut4pWR pic.twitter.com/qI2XCQ2FLJ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 20, 2023 Advertisement

مسموح قانوناً

يشار إلى أن هذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم "إلغاء تعيين" المفتشين، مسموح به قانوناً، إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموما استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.



إلا أنه أتى ردا على دعوة، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية الأسبوع الماضي، لطهران من أجل التعاون فورا مع الوكالة في قضايا منها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة.(العربية)









