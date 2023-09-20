Advertisement

عربي-دولي

لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

Lebanon 24
20-09-2023 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1109146-638307940310897979.jpg
Doc-P-1109146-638307940310897979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك صباح اليوم الأربعاء، لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، إن لافروف "لديه جدول زمني مكثف ولقاء كل 10 دقائق".
Advertisement
 

وأضاف أن لافروف سيشارك في فعاليات أخرى لعدد من المنظمات، مثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومجموعة "بريكس"، ومجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، كما سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشار نيبينزيا إلى إلى أنه لا خطط للقاء لافروف نظيره الأمريكي أنتونيو بلينكن، وأن الولايات المتحدة لم تطلب عقد اجتماعات ثنائية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن روسيا، ستدرس مثل هذا الاقتراح إن طرح.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يعقد لافروف نحو 20 اجتماعا ثنائيا في نيويورك، وسيكون الحدث الرئيسي على جدول أعماله، الكلمة التي سيلقيها خلال المناقشة السياسية للجمعية العامة في 23 ايلول.

ولأول مرة، يعمل الصحفيون الروس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأشيرات تقيد الحركة.

وأفادت وكالة "تاس" بأنه في السنوات السابقة تم منح تأشيرة صحفية من النوع الأول لممثلي وسائل الإعلام الروسية، وهذا العام، أصدرت القنصلية الأمريكية تأشيرة من النوع C2 التي تسمح بالسفر إلى الولايات المتحدة "لغرض العبور الفوري إلى مقر الأمم المتحدة".

ومن الناحية العملية، يعني هذا أن ممثلي الصحافة الروسية لن يتمكنوا على سبيل المثال من زيارة واشنطن لإجراء المقابلات. (ايلول)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-09-20
12:28 | 2023-09-20
12:19 | 2023-09-20
12:00 | 2023-09-20
12:00 | 2023-09-20
11:31 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24