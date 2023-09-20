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عربي-دولي

يقاتلون في أوكرانيا مقابل المال والجنسية الروسية.. الكشف عن شبكة تجنيد غامضة في كوبا!

Lebanon 24
20-09-2023 | 01:56
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ذكرت شبكة "سي أن أن" الأميركية أنه على مدار أشهر، سعى مئات الشباب في كوبا للقتال من أجل روسيا في حربها ضد أوكرانيا، مقابل وعود بأموال وجنسيات روسية.

ونقلت الشبكة عن والدة أحد الشباب الذين تم تجنيدهم قولها إن جهات تجنيد غامضة عبر الإنترنت وعدت العديد من الرجال في كوبا بالمال والجنسية الروسية مقابل المشاركة في أعمال الحرب، مستغلين فقر وعوز هؤلاء الشباب.
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وتحكي السيدة للشبكة أن الأمر بدأ بعدما رأى ابنها منشورا على فيسبوك يبحث عن كوبيين للعمل كطهاة وعمال بناء في روسيا، ثم تواصلت امرأتان معه عبر تطبيق واتساب.

وأوضحت السيدة أنه في غضون أسبوع وقع ابنها عقدا للعمل على إصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب، وتم إسال تذاكر الطيران له إلى موسكو.

ونقلت الشبكة عن والدة الشاب قولها إن ابنها سافر، في تموز ، إلى روسيا وبعد فترة وجيزة فوجئ أنه سيقف على الخطوط الأمامية للحرب ضد أوكرانيا.

وأشارت السيدة إلى أن ابنها أخبرها على متن الطائرة أنه رأى عشرات من الشباب الآخرين في سن الخدمة العسكرية الذين تم تجنيدهم، بما في ذلك اثنان من أبناء عمومته البعيدين، يتجهون أيضا للمشاركة في حرب روسيا، وفقا لـ"سي أن أن".

وقالت والدة المجند إن الأوضاع الاقتصادية السيئة في كوبا هي التي دفعت الشباب لسلوك هذا الطريق.
وتحكي والدة الشاب للشبكة أن ابنها في البداية أرسل لها أموالا، لكن بعد فترة قصيرة من وجوده على الجبهة أخبرها أنه يريد العودة بسبب الأهوال والضحايا والمخاطر التي رآها في الحرب.

لكن الشبكة أوضحت أن وضع هؤلاء المجندين الكوبيين أصبح معقدا حاليا، خاصة بعد إعلان المسؤولين الكوبيين، في سبتمبر الجاري، أنهم سيعاملون مواطنيهم الذين يقاتلون من أجل روسيا كمرتزقة غير شرعيين، وسيعاملون القائمين على التجنيد على الإنترنت كمتاجرين بالبشر.

وأعلنت الحكومة الكوبية، في 5 أيلول الجاري، أنها حددت "شبكة اتجار" روسية، تهدف إلى "تجنيد كوبيين للمشاركة في عمليات عسكرية بأوكرانيا"، لافتة إلى أنها "باشرت ملاحقات جنائية في حق الأشخاص المعنيين"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان، إن وزارة الداخلية "تعمل على شل شبكة الاتجار بالبشر وتفكيكها، والتي تعمل انطلاقا من روسيا، لإشراك مواطنين كوبيين يعيشون فيها وحتى البعض من كوبا، في القوات المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا".(الحرة)


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