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عربي-دولي

زيلينسكي يوجه رسالة لترامب بشأن السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
20-09-2023 | 02:13
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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على إعلان خططه للسلام إذا كان لديه وسيلة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، محذراً من أن أي خطة سلام تتخلى بموجبها كييف عن الأراضي "ستكون غير مقبولة".
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وقال فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة CNN، بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إذا كانت الفكرة هي كيفية أخذ جزء من أراضينا وإعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهذه ليست صيغة السلام".


وكان ترامب رفض، خلال لقاء عقدته CNN في أيار الماضي، تحديد من يجب أن يكون له الغلبة في حرب روسيا ضد أوكرانيا، وبدلا من ذلك قال إنه يريد "إنهاء إراقة الدماء"، وأضاف:"سأقوم بذلك خلال 24 ساعة". وفي معرض سؤاله، الأحد، في برنامج "لقاء الصحافة" على شبكة NBC حول ما إذا كانت الصفقة ستسمح لبوتين بالاحتفاظ بالأرض التي استولى عليها، قال ترامب: "لا لا سأبرم صفقة عادلة للجميع لا، سأجعلها عادلة".

وعندما سُئل ترامب في ذلك الوقت عما إذا كان ذلك سيكون انتصارا لبوتين، قال: "كما تعلمون، هذا شيء كان من الممكن التفاوض بشأنه نظرا لوجود أجزاء معينة، مثل شبه جزيرة القرم وأجزاء أخرى من البلاد، توقع الكثير من الناس أن يتم حلها، لذلك كان من الممكن أن يعقدوا صفقة حيث توجد مساحة أقل من تلك التي استولت عليها روسيا بالفعل، لأكون صادقا".

وتأتي رحلة زيلينسكي إلى الأمم المتحدة في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا أشد معارضة في الولايات المتحدة حتى الآن بشأن دعم الحرب.

ويعرب نواب من الحزب الجمهوري في مجلس النواب عن عدائهم العلني لتزويد أوكرانيا بأي مساعدات عسكرية إضافية، ومن غير الواضح ما إذا كان رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على استعداد للتوقيع على المزيد من التمويل.

وقال زيلينسكي إنه يخطط للقاء مكارثي عندما يسافر إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المقرر أيضًا أن يلتقي بالرئيس الأميركي جو بايدن خلال رحلته.

وردا على سؤال حول المتشككين في تقديم المزيد من التمويل لأوكرانيا، قال زيلينسكي إنه "من الصعب على أولئك الذين لم يشاهدوا الحرب عن قرب مقارنة المشاكل الداخلية مثل الحقوق المدنية أو الطاقة بالتهديد الوجودي الذي يواجه بلدا يتعرض للهجوم".

وأضاف: "من الصعب للغاية أن تفهم عندما تكون في حرب، وعندما لا تكون في حرب". (CNN)
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