رئيس وزراء اليابان أعلن رغبة بلاده في التطبيع مع كوريا الشمالية

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كلمته للأمم المتحدة عن رغبته في تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، و"تصميمه" على لقاء الزعيم كيم جونغ أون، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إنّ سياسة اليابان تجاه كوريا الشمالية لم تتغير. اليابان تريد تطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية".

Advertisement



أضاف :أنه "بهدف فتح صفحة جديدة سويا، أود أن أعرب عن تصميمي على مقابلة الرئيس كيم جونغ-أون وجها لوجه وفي أي وقت ومن دون شروط".



وأوضح أنه سيسعى لـ"تنظيم لقاءات رفيعة المستوى" تحت إشرافه من أجل أن تعقد هذه القمة في أسرع وقت ممكن. (RT)