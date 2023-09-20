بالفيديو: أردوغان ونتنياهو يلتقيان للمرة الأولى

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن "الزعيمين ناقشا موضوعات سياسية واقتصادية وإقليمية، بالإضافة إلى القضية الإسرائيلية الفلسطينية".

وقال أردوغان لنتنياهو إن البلدين يمكنهما التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وكذلك الأمن الإلكتروني"، مضيفا أنه "يتعين علينا جميعاً العمل معاً من أجل عالم يسود فيه السلام".

לשכת רה"מ: נתניהו וארדואן שוחחו גם על הנורמליזציה בין ישראל לסעודיה@SuleimanMas1, שליח כאן חדשות עם פמליית רה"מ לאמריקה

(צילום: רועי אברהם, לע"ם) pic.twitter.com/qmaa856qAP — כאן חדשות (@kann_news) September 19, 2023



من جهتها، قالت رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية في بيان لها، إن الزعيمين "قررا مواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية التركية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة"، مشيرة إلى أنهما ناقشا القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطبيع بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية. من جهتها، قالت رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية في بيان لها، إن الزعيمين "قررا مواصلة تعزيز العلاقات الإسرائيلية التركية في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة"، مشيرة إلى أنهما ناقشا القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطبيع بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية.

ودعا الزعيمان بعضهما بعضا لزيارة "إسرائيل" وتركيا، وتم الاتفاق على تنسيق هذه الزيارات وإجرائها قريبا.



وكان أردوغان أكد في وقت سابق، أنه" سيعقد أول لقاء مع نتنياهو"، متمنيا أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل بكثير في العلاقات التركية الإسرائيلية. (سبوتنيك)