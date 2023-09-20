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رصاصة أسرع من الصوت وقادرة على اختراق الهدف بشكل مباشر... اليكم جديد روسيا!

Lebanon 24
20-09-2023 | 03:13
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بدأت روسيا اختبار رصاصة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وقادرة على اختراق الهدف بشكل مباشر وفعال.
 
وكشف ذلك رئيس شركة "Lobaev Arms"، فلاديسلاف لوباييف، اذ قال إن شركته بدأت اختبار طلقة لقناصة تفوق سرعتها سرعة الصوت، قادرة على الوصول إلى سرعات تزيد على 1500 متر في الثانية. وأضاف لوباييف في حديث لـ"سبوتنيك"، أن شركته يمكنها إنتاج نسخة من هذه الرصاصة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وسيتم اتخاذ القرار الإنتاج بالاعتماد على تحديد كتلة المنتج التسلسلي، مشيرا إلى أن سرعة رصاصة القناصة تصل لـ900 متر في الثانية.
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وأوضح لوباييف أن الشركة علقت سابقا مشروع الذخيرة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بسبب الحاجة إلى زيادة الإنتاج الضخم للأسلحة الحالية بموجب خطط المشتريات الدفاعية الحكومية. ومع ذلك، تم اليوم استئناف العمل على الذخائر التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، إذ بدأ الجيش الأوكراني في استخدام ذخائر جديدة من عيار 10x100 ملم في ساحة المعركة.

وكان لوباييف قد صرح سابقا بأن حجم إنتاج الشركة قد زاد عدة مرات خلال العملية العسكرية الخاصة.
وتعد شركة "Lobaev Arms" (تاروسا، منطقة كالوغا) المتخصصة في إنتاج أسلحة القناصة المدنية والخدمية، أول مؤسسة دفاعية خاصة في تاريخ روسيا. (سبوتنيك)
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