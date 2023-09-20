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عربي-دولي

من طهران.. هذا ما قاله شويغو عن العلاقات الروسية ـ الإيرانية

Lebanon 24
20-09-2023 | 03:17
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارته لطهران، اليوم الأربعاء، ان العلاقات بين روسيا وإيران وصلت إلى مستوى جديد على الرغم من معارضة معظم دول العالم الغربي.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرغي شويغو قوله "نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين".
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وأضاف أن "ضغوط العقوبات على روسيا وإيران تظهر عدم جدواها في حين أن التفاعل الروسي الإيراني يصل إلى مستوى جديد".

وكان وزير الدفاع الروسي بدأ زيارة لإيران بهدف تعزيز العلاقات العسكرية.

وأشاد الوزير الروسي بتطور العلاقات مع طهران، التي وصفها بالشريك المهم لبلاده في الشرق الأوسط، مضيفا أن علاقات البلدين في المجال الدفاعي مستمرة في التطور.

بينما وصف البلدان الزيارة بالمحطة البارزة في العلاقات الثنائية، في وقت يواجهان انتقادات عدة من دول غربية.

وأشادت كل من إيران وروسيا بزيارة شويغو باعتبارها محطمة مهمة لتعزيز التعاون، فيما لم تلقيا بالا للانتقادات الغربية، خصوصا وأن الغرب عبر عن توجسه من تعزيز روسيا لروابطها العسكرية مع إيران.

وكانت إيران توصلت لاتفاق مع روسيا يقضي بحصولها على مقاتلات "سوخوي سو-35".(سكاي نيوز)

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