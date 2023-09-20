Advertisement

عربي-دولي

أذربيجان تؤكد: عملية كراباخ ستتوقف بتسليم الانفصاليين سلاحهم

Lebanon 24
20-09-2023 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1109218-638308051229289737.jpg
Doc-P-1109218-638308051229289737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأذري إلهام علييف، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن العملية العسكرية التي بدأتها باكو في ناغورني كراباخ ستتوقف في حال تسليم الانفصاليين الأرمن أسلحتهم.

وقالت الرئاسة الأذربيجانية، في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء "أكّد رئيس الدولة (إلهام علييف) أن إجراءات مكافحة الإرهاب ستتوقف إذا سلّم الانفصاليون الأرمن أسلحتهم وكانوا منزوعي السلاح"، وفقا لوكالة فرانس برس.
Advertisement

وذكرت الرئاسة أن الاتصال بين علييف وبلينكن جرى أمس الثلاثاء.

وأضاف علييف "السكان المدنيون والمنشآت ليست مستهدفة، بل تم تدمير الأهداف العسكرية المشروعة فقط".

ولفت إلى أن الرئاسة الأذربيجانية دعت ممثلين عن الأرمن الذين يعيشون في ناغورني كراباخ إلى الحوار "عدة مرات" من أجل "البحث في مسألة إعادة إدماجهم" في أذربيجان لكنهم "رفضوا".

ووفق البيان، أكّد علييف أن باكو أطلقت هذه العملية بعد مقتل "مدنيين وشرطيين" في ناغورني كراباخ الثلاثاء بانفجار لغمَين، متّهمًا مخرّبين أرمن بزرع هذه العبوات الناسفة، بحسب فرانس برس.

واعتبر أن "ما سُمّي بانتخابات رئاسية" نظّمها في التاسع من سبتمبر انفصاليون أرمن هي "استمرار للاستفزازات المتعمدة ضد سيادة أذربيجان" وأدت أيضًا إلى هذه العملية العسكرية.

وكانت أذربيجان شنت منذ أمس الثلاثاء عملية عسكرية في ناغورني كراباخ بعد 3 أعوام من الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة بانسحاب أرميني "كامل وغير مشروط" من المنطقة، وتسبب القتال بمقتل 29 شخصًا على الأقلّ.

100 قتيل وإجلاء الآلاف

وفيما أفاد الانفصاليون الأرمن بسقوط 27 قتيلاً في العملية العسكرية الأذربيجانية، بينهم مدنيان، وأكثر من 200 جريح، نقلت وكالة رويترز عن مصادر في ناغورني كراباخ أن عدد الضحايا إثر هجوم القوات الأذربة ارتفع إلى نحو 100 شخص وإصابة المئات.

وفي وقت سابق أكد الانفصاليون الأرمن إجلاء نحو 7 آلاف شخص من 16 قرية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات حفظ سلام روسية أجلت أكثر من 2000 مدني من ناغورني كراباخ.

من جهتها، أعلنت باكو سقوط قتيلين مدنيين في مناطق خاضعة لسيطرتها.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-09-20
12:28 | 2023-09-20
12:19 | 2023-09-20
12:00 | 2023-09-20
12:00 | 2023-09-20
11:31 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24