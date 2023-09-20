ورقة تكشف.. هذا ما ستطلبه أوروبا من الصين

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سيطلب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مباشرة من الصين في مجلس الأمن بذل المزيد من الجهود لدفع روسيا نحو "سلام عادل" في أوكرانيا، وذلك نظراً للعلاقة الطيبة التي اربط بكين بموسكو.هذا ما كشفته مسودة خطاب سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء."دعونا نوحد قوانا"ففي جلسة محلس الأمن التي ستعقد اليوم خلال الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيدعو ميشيل إلى "سلام عادل يحترم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية - السلامة الإقليمية لدولة ذات سيادة"، وفق ما نقلت رويترزبعد ذلك سيتوجه مباشرة إلى الوفد الصيني بالقول: "دعونا كدول مسؤولة، نوحد قوانا لإقناع روسيا بإنهاء هذه الحرب التي تلحق الضرر بالكثيرين"، وفق المسودة.من جانبهم قال دبلوماسيون إن نائب الرئيس الصيني هان جينغ موجود في نيويورك لحضور الاجتماع، كما من المتوقع أن يحضر اجتماع مجلس الصين المكون من 15 عضواً.انتقاد الصينيذكر أن حلفاء أوكرانيا الغربيون كانوا انتقدوا الرئيس الصيني شي جين بينغ لرفضه إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التب بدأت في فبراير 2022 والإبقاء على تحالف بكين الاستراتيجي مع موسكو رغم مواجهة الأخيرة لعزلة دولية متزايدة.فيما امتنعت الصين سابقاً عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة والتي طالبت بأغلبية ساحقة موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف القتال.(العربية)