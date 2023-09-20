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اختراق خطير.. إسرائيل تعثر على "دبابتها المسروقة"

Lebanon 24
20-09-2023 | 07:15
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عثرت الشرطة الإسرائيلية على دبابة سُرقت من قاعدة عسكرية شمالي البلاد، في أحد مجمعات الخردة.

وكان قد ورد بلاغ من مندوب وزارة الدفاع، عن دبابة سُرقت من قاعدة تدريب تابعة للجيش الإسرائيلي، بالقرب من مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط.
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إذا كانت الادعاءات صحيحة، فسيكون الاختراق أحد أخطر انتهاكات الخصوصية في تاريخ إسرائيل.

ادعى متسلل يستخدم اسم  "سانغ كانسيل" أنه سرق المعلومات الشخصية لـ7نحو ملايين إسرائيلي، أو 80 في المئة من مجموع السكان، وفق موقع صحيفة "جيروزاليم بوست".

وعند تلقي البلاغ، بدأ ضباط شرطة المنطقة الساحلية بإجراء عمليات بحث، وبعد وقت قصير، عثر ضباط قسم شرطة محطة "نيشر" على الدبابة في ساحة خردة بمنطقة حيفا.

ولم يتضح من خلال التحقيق الأولي من الذي يقف وراء هذه العملية وما هي دوافعها، بيد أن الدبابة كانت معطلة ولا يتم استخدامها في عمليات عسكرية.
المصدر: الحرة
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