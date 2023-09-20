جلسات تدليك ومبالغ كبيرة.. كشف ملابسات اختطاف نجل وزير مصري شهير

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كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات واقعة اختطاف نجل وزير شهير في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.وأعلنت وزارة الداخلية أن قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغاً من وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي بغياب نجله الطبيب عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بابنه.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن قيام 8 أشخاص، منهم 4 لهم سوابق جنائية، باختطاف المجني عليه من الفيلا التي يقيم فيها، وإجباره على القيام بعمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلي مختلفة، والتخلص من سيارته بأحد الشوارع في دائرة قسم شرطة العجوزة.ثم احتجز المتهمون المجني عليه بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحدهم في محافظة الغربية.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وتحرير المجني عليه، وفق الوزارة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته في الحصول على مبالغ مالية كبيرة من نجل الوزير.وقال المتهم المحرض إنه تعرف على ابن حاتم الجبلي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتردد عليه بمسكنه ليجري له جلسات تدليك.وتبين أن المتهمين تمكنوا من إجبار المجني عليه على سحب 100 ألف جنيه من حسابه في البنوك.كذلك تم ضبط السيارة التي استخدمها المتهمون في الحادث واتضح أنها مستأجرة.