اجتماع في الأمم المتحدة لبحث أوضاع حقوق الإنسان في السودان

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عقد اجتماع وزاري لبحث أوضاع حقوق الإنسان في السودان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث لدى مخاطبته الاجتماع الوزراء، إن الوضع في السودان يتدهور وهناك أعمال عنف على أساس عرقي، داعياً إلى محادثات جادة من أجل تسوية الأزمة ووقف القتال.من جهته، دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في كلمته لتوحيد الجهود للاستجابة للموقف الإنساني بالسودان، قائلاً: "دعونا الأطراف السودانية كافة للحضور إلى جدة كما ندعو المانحين الدوليين للمشاركة وتقليل معاناة السودانيين".وأضاف: "نواصل جهدنا للتوصل لحل سياسي مستدام في السودان ويجب تسهيل وصول المواد الإغاثية للسودانيين".أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فقال إنه "يجب إنشاء مستودعات للمواد الإغاثية في دول جوار السودان لإيصالها للشعب السوداني".وأشار إلى أن "نواصل جهدنا للتوصل لحل سياسي مستدام في السودان ويجب أن يكون هناك تقاسم منصف للأعباء بشأن الأزمة".