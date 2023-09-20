غوتيريش: يجب إنهاء الإدمان العالمي على الوقود الأحفوري

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، خلال افتتاحه قمة حول التعامل مع المناخ إن "إدمان البشرية على الوقود الأحفوري فتح أبواب الجحيم".

وأكد أنه" ما زال ممكنا ضمان مستقبل البشرية وأن الوقت لم يفت بعد للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية".

Advertisement

وضربت تداعيات موجة حر، فاقمها الاحترار المناخي العالمي، أجزاء من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية في شهر يوليو المنصرم، إضافة إلى أن حرائق الغابات أتت على مساحات من كندا وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا.

ومع تسجيل نحو 1.2 درجة مئوية من الاحترار المناخي العالمي منذ أواخر القرن الـ19 مدفوعا باحتراق الوقود الأحفوري، باتت موجات الحرارة أكثر سخونة وأطول مدة وأكثر تواترا، فضلا عن تكثف ظواهر الطقس القاسي الأخرى مثل العواصف والفيضانات.