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عربي-دولي

بعد الزلزال المدمّر.. المغرب يخصص 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار

Lebanon 24
20-09-2023 | 16:30
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أعلن الديوان الملكي المغربي تخصيص 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز.

 
وأعلن المغرب، الأسبوع الماضي، برنامجا لإعادة الإيواء، يشمل في مرحلة أولية نحو 50 ألف مسكن دمرها الزلزال، إضافة الى "مبادرات لإعادة الإعمار"، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي.
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وبحسب البيان، تشمل هذه النسخة الأولية "نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة" من الزلزال الذي ضرب أقاليم مجاورة لمدينة مراكش (وسط)، تضم في معظمها قرى جبلية نائية.


كما يشمل البرنامج "مبادرات عاجلة للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد"، فضلا عن "فضاءات استقبال مهيأة وتتوافر على كل المرافق الضرورية"، بتعليمات من الملك.

 
في موازاة ذلك، "ستمنح الدولة مساعدة عاجلة بقيمة 30.000 درهم (نحو 2900 دولار) للأسر المعنية".

ومن "المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا".
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