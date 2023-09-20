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بوتين يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا الوضع في "قره باغ"

Lebanon 24
20-09-2023 | 15:05
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الوضع في قره باغ وآفاق تسوية النزاع بين الأرمن وأذربيجان في المنطقة.

وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد، يوم الأربعاء، أن فلاديمير بوتين "أشار بارتياح إلى أنه تسنى تجاوز المرحلة الحادة من النزاع ورحب بالاتفاق حول وقف العمليات القتالية بشكل كامل وإجراء مفاوضات يوم 21 أيلول بين ممثلي باكو وستيباناكرت، والذي تم التوصل إليه بوساطة فعالة من صناع السلام الروس". 

وأضاف البيان أنه "على الرغم من الظروف الصعبة تواصل قوات حفظ السلام أداء مهامها بشكل دقيق، وتقدم كافة المساعدات للسكان المدنيين واللاجئين، بما في ذلك من خلال جهود الأطباء العسكريين".

وأكد البيان أنه "تم التعبير عن الأمل في أن تتطور الأوضاع لاحقا باتجاه وقف التصعيد وإحلال الاستقرار".

ولفت الكرملين إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الأرمني.
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المصدر: وكالات
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