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عربي-دولي

ترقّبوا هذا الأحد.. حدث هام قد يكشف كيفية نشوء الأرض وتطوّر الحياة عليها

Lebanon 24
20-09-2023 | 14:59
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موعد هام بانتظار كوكب الأرض، الأحد، اذ انه سيتلقّى "شحنة خاصة" قد تساعد في فهم كيفية ظهور الحياة.
وفي التفاصيل، ستحلّق مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء "ناسا" بالقرب من الأرض وتسقط عيّنة من الأنقاض التي أخذت من الكويكب بينو، منهية مهمة استمرت سبع سنوات.
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وستهبط كبسولة العينة بالمظلة في صحراء ولاية يوتا بالولايات المتحدة بينما تنطلق سفينتها الأم، مركبة الفضاء "أوزوريس-ريكس"، إلى كويكب آخر.
وفي تطور يمكن أن يساعد في تفسير كيفية نشوء الأرض وتطور الحياة عليها، يتوقّع العلماء الحصول على حوالى نصف رطل (250 غراما) من الحصى والغبار، وهو أكبر بكثير من حجم ملعقة صغيرة سبق أن جلبتها اليابان من كويكبين آخرين.

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