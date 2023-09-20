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عربي-دولي

سيول وأمطار غزيرة.. إعلان الإنذار الأحمر في احدى المحافظات السعودية (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2023 | 15:30
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شهدت محافظة الطائف في السعودية مساء الأربعاء أمطارا غزيرة وبعض السيول في الشوارع.

ونشرت وسائل إعلام محلية وصفحات إخبارية مختصة بالطقس مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار بمنظر "ساحر" على منطقة الطائف، فيما تسببت في سيول ببعض الشوارع.
 
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وكانت الأرصاد السعزدية قد أصدرت في وقت سابق من اليوم نوع الإنذار الأحمر في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، لافتة إلى أن الإنذار يشمل كامل المحافظة، حيث أن الحالة الجوية المتوقعة هي أمطار غزيرة، والتأثيرات المصاحبة للحالة:

رياح شديدة السرعة
انعدام الرؤية الأفقية
تساقط البرد
جريان السيول
صواعق رعدية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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