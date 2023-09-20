Advertisement

عربي-دولي

ولي العهد السعودي: نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية

Lebanon 24
20-09-2023 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1109408-638308510475809642.PNG
Doc-P-1109408-638308510475809642.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد للمملكة من حيازته بالمثل.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية ستبث في وقت لاحق الليلة، أن لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.
Advertisement

وتابع ولي العهد السعودي قائلاً في هذا الشأن "نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية"، مشيراً إلى أن "أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم".

وشدد على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.

في شأن آخر، قال ولي العهد السعودي إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا لأميركا.

كذلك أوضح أن القضية الفلسطينية مهمة جدا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
 
وأضاف بن سلمان "إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات".

وأكد أن القضية الفلسطينية شرط أساسي لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفا "نحن نقترب من تحقيق هذا الشرط يوما بعد يوم".

واشار إلى أن التقارير التي تتحدث عن توقف المحادثات الشعودية مع إسرائيل ليست صحيحة.

وتبث قنا"فوكس نيوز" الأميركية في تمام الساعة 1 صباحاً بتوقيت الرياض مُقابلة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

وكانت القناة قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019. (العربية) 

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-09-21
08:00 | 2023-09-21
07:30 | 2023-09-21
07:11 | 2023-09-21
07:00 | 2023-09-21
06:30 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24