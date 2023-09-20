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عربي-دولي
ولي العهد السعودي: نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية
Lebanon 24
20-09-2023
|
16:10
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد للمملكة من حيازته بالمثل.
وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية ستبث في وقت لاحق الليلة، أن لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.
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وتابع ولي العهد السعودي قائلاً في هذا الشأن "نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية"، مشيراً إلى أن "أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم".
وشدد على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.
في شأن آخر، قال ولي العهد السعودي إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا لأميركا.
كذلك أوضح أن القضية الفلسطينية مهمة جدا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف بن سلمان "إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات".
وأكد أن القضية الفلسطينية شرط أساسي لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مضيفا "نحن نقترب من تحقيق هذا الشرط يوما بعد يوم".
واشار إلى أن التقارير التي تتحدث عن توقف المحادثات الشعودية مع إسرائيل ليست صحيحة.
وتبث قنا"فوكس نيوز" الأميركية في تمام الساعة 1 صباحاً بتوقيت الرياض مُقابلة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.
وكانت القناة قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019. (العربية)
المصدر:
العربية
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