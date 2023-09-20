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عربي-دولي

شبهات احتيال "خطيرة".. فضيحة تشعل غضب الاتحاد الأوروبي من بولندا

Lebanon 24
20-09-2023 | 16:38
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طالب الاتحاد الأوروبي وألمانيا، الحكومة البولندية، بتقديم توضيح بشأن شبهات الاحتيال "الخطيرة" المرتبطة بالتأشيرات والتي يمكن أن تؤثر على جيرانها في التكتل.

وذكرت تقارير إعلامية بولندية أنه تم وضع نظام لمنح تأشيرات شنغن لأشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا مقابل المال، من خلال القنصليات البولندية وبعض الشركات الخارجية في الدول المعنية.
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وأمهلت المفوضية الأوروبية وارسو، اليوم الأربعاء، أسبوعين لتقديم "توضيحات" للاتهامات، واصفة التقارير بأنها "مقلقة جدا".
 
 
وفي ظل ارتفاع منسوب التوتر ضمن الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالهجرة، اتصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر بنظيرها البولندي ماريوش كامينسكي، الثلاثاء، فيما استدعت وزارتها سفير وارسو لدى برلين على خلفية القضية، بحسب مسؤولين.

أثار الاستدعاء الألماني ردا غاضبا من كامينسكي الذي رفض ما اعتبرها مزاعم "سخيفة" في ما يتعلّق بنطاق القضية.

وقال كامينسكي لإذاعة "زيت" البولندية: "للأسف، تشبّثت الصحافة الألمانية برواية المعارضة السخيفة تماما في ما يتعلّق بحجم القضية التي نتعامل معها"، مضيفاً: "تحدّثت إلى وزيرة الداخلية الألمانية في الأمس ووضّحت النطاق الحقيقي للحالات المذكورة".

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