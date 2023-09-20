Advertisement

عربي-دولي

200 قتيل ومئات الجرحى جراء المواجهات في قره باغ

Lebanon 24
20-09-2023 | 17:01
A-
A+
Doc-P-1109421-638308516425836574.jpeg
Doc-P-1109421-638308516425836574.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤول انفصالي في إقليم ناغورني كراباخ، الأربعاء، أن العملية العسكرية التي شنّتها أذربيجان أدت الى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة مئات آخرين.

وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الانسان في المنطقة غيغام ستيبانيان: "ثمة 200 قتيل على الأقل وأكثر من 400 جريح" جراء العملية التي بدأت الثلاثاء وانتهت الأربعاء بإبرام اتفاق لوقف النار بعد استسلام الانفصاليين.
Advertisement
وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ وافقوا على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2023-09-21
08:00 | 2023-09-21
07:30 | 2023-09-21
07:11 | 2023-09-21
07:00 | 2023-09-21
06:30 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24