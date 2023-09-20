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تخريب أكثر من 40 قبراً يهودياً شرق ألمانيا

Lebanon 24
20-09-2023 | 18:00
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تعرّض أكثر من 40 قبراً يهودياً قديماً للتخريب على أيدي مجهولين في شرق ألمانيا، وفق ما ذكرت الشرطة الألمانية، الأربعاء، من دون الإبلاغ عن اعتقالات.
وقالت شرطة ديسو- روسلو إن أكثر من 40 قبرا يهوديا تم تخريبها في كوثن، "عن طريق قلب لوحات القبور بشكل خاص".
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وتعتقد الشرطة أن أعمال التخريب قد ارتكبت بين الجمعة والثلاثاء في الجزء اليهودي من هذه المقبرة.
وتبحث السلطات عن "أي شخص يمكنه تقديم معلومات عن المشتبه بهم المحتملين".

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