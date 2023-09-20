أرمينيا تتّهم أذربيجان بإطلاق النار على مواقع تابعة لها

أعلنت أرمينيا ليل الأربعاء أنّ أذربيجان أطلقت النار على مواقع تابعة لها على طول الحدود بين البلدين العدوين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إنّ "وحدات الجيش الأذربيجاني أطلقت نيران أسلحة خفيفة على المواقع القتالية الأرمينية بالقرب من سوتك"، في إعلان أتى بعيد إعلان باكو استعادتها السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي كان يسيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ عقود.

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