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عربي-دولي

باول: النمو الاقتصادي في البلاد كان أقوى من المتوقّع

Lebanon 24
20-09-2023 | 19:30
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قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إن "مسؤولي السياسة النقدية مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتياً، وإنهم سيواصلون عقد "اجتماع تلو الآخر" بشأن أسعار الفائدة اعتمادا على البيانات الاقتصادية".
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تصريحات باول، جاءت في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالي الذي أبقى أسعار الفائدة ثابتة مع توقع زيادة أخرى في وقت لاحق من العام.
وأكد باول أن "الفيدرالي الأميركي ملتزم بقوة بإعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة"، لكنه أشار إلى أن "هذه العملية أمامها طريق طويل".
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في البلاد كان أقوى من المتوقع مما يتطلب معدلات فائدة مرتفعة.
كما توقّع استمرار التعافي في سوق التوظيف الأميركي.
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