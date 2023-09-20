حليف بوتين المقرب.. رمضان قديروف حي وبخير! (فيديو)

بثت القناة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لرمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان مقطع فيديو أمس الأربعاء يظهر فيه الأخير، ونفت تقارير على وسائل تواصل اجتماعي أفادت بتردي صحته.



وقديروف حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولدى سؤال الكرملين هذا الأسبوع حول تقارير ذكرت أن قديروف (46 عاما) تلقى العلاج في أحد مستشفيات موسكو، قال إن ليس لديه معلومات عن الأمر.



لكن مقطع فيديو نشرته قناة قديروف على تطبيق تلغرام للتراسل أظهره جالسا عند حافة سرير رجل يُقال إنه "العم العزيز ماجوميد عبد الحميدوفيتش قديروف" ويقبّل يد الرجل ورأسه. ولم يتضح توقيت تصوير المقطع.

Like I supposed, it turned out that Kadyrov’s uncle was hospitalized. They recorded a video and named today’s date, so no one had doubts that Ramzan Kadyrov is still alive.



I know that some people celebrated his death. Well, sorry to disappoint you, but his time will come. https://t.co/Idx7OSrWkN pic.twitter.com/gVhSU9vzkR — Victoria (@victoriaslog) September 20, 2023 Advertisement

وورد في منشور قيل إن قديروف كتبه بنفسه "حمدا لله، أنا حي وبخير ولا أفهم إطلاقا سبب وجود جلبة حتى في حالة مرضي".



ولم يرد متحدثون باسم رئيس الشيشان على اتصالات متكررة في وقت سابق من الأسبوع من أجل التعليق على تقارير مرضه.(سكاي نيوز)





