دول "بريكس" تدعم رئاسة روسيا للمجموعة

ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنه عقب اجتماع رؤساء خارجية دول "بريكس" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعربت المجموعة عن دعمها الكامل لرئاسة روسيا عام 2024.



وأكدت البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا عن دعمها الكامل للرئاسة الروسية للعام 2024، وعقد القمة المقبلة في مدينة قازان الروسية.

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وستتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" في العام المقبل.



وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، عقب اجتماع رؤساء خارجية دول "بريكس" على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعربت البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا عن دعمها الكامل لرئاسة روسيا لمجموعة بريكس في عام 2024، وعقد القمة السادسة عشرة في قازان، بروسيا".



وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن روسيا التي ستتولى رئاسة المجموعة عام 2024، "لن تنتظر حتى الأول من كانون الثاني"، بل ستبدأ اتصالات مع أعضاء "بريكس" الجدد مقدما، وستساعدهم في "بدء العمل".



يذكر أنه تقرر توسيع عدد أعضاء المجموعة خلال قمة مجموعة "بريكس" في ميدنة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا في 22 – 24 اب الماضي.



واعتبارا من 1 كانون الثاني 2024، سينضم إلى المجموعة التي كانت تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، كل من الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا. (RT)