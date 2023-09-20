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عربي-دولي

مصر وإيران تبحثان "ضوابط" تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
20-09-2023 | 23:58
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استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك الأربعاء، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الوزيران قضية العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف المحددات والضوابط التي تحكمها، بما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين تأسيساً على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان صحافي، إن اللقاء تطرق لاستعراض عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الجانبان التطلع نحو الإسهام في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي. 

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إن تشابك وتعقد أزمات المنطقة بات يلقي بظلال خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع المعيشية لجميع شعوبها دون استثناء، وهو الأمر الذي يقتضي تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم الاستقرار وتحقيق السلام والقضاء على بؤر التوتر.

ووفقاً لبيان الخارجية المصرية، أكد وزير خارجية إيران على تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر، واستعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على مسار تطبيع العلاقات.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.
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