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عربي-دولي

وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع روسيا ما زالت قوية رغم العقوبات

Lebanon 24
21-09-2023 | 00:07
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العلاقات بين العراق وروسيا تاريخها طويل وما زالت قوية، على الرغم من العقوبات، والتغيرات في البيئة السياسية إزاء النزاع في أوكرانيا.

وقال حسين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "العلاقات الروسية العراقية لها تاريخ طويل وكانت على مستوى جيد دائما، لكن الحرب في أوكرانيا أثرت على البيئة السياسية برمتها، وكما هو معروف تم فرض عقوبات على روسيا، ومع ذلك العلاقات لا تزال قوية".
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وتطرق إلى موضوع كلمة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني المرتقبة خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن رئيس وزراء البلاد يعتزم التطرق إلى الأوضاع الداخلية في العراق، والتركيز على القضايا الأمن الإقليمية والدولية.

وقال حسين: "هذه هي المواضيع الرئيسية التي ينوي طرحها".
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