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كوريا الجنوبية تحقق مع جنود أميركيين بتهم تهريب مخدرات

Lebanon 24
21-09-2023 | 00:20
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فتحت شرطة كوريا الجنوبية تحقيقاً بشأن اتهام 17 جندياً أميركياً و5 آخرين، بحيازة وتهريب الماريغوانا السائلة بشكل غير قانوني.

وخلال مداهمة لاثنتين من القواعد العسكرية الأميركية في كوريا الجنوبية، تم العثور على 80 ملليلتراً من الماريغوانا المنتجة صناعياً، حسبما قالت الشرطة في إقليم جيونجي في شمال غرب البلاد اليوم الأربعاء.
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وأكدت الشرطة الكورية، أنه في الفترة ما بين أيار وآب من هذا العام، قام جندي أميركي يبلغ من العمر 24 عاماً بتهريب 350 ملليلتراً من القنب الاصطناعي السائل، مرسلاً من البر الرئيسي للولايات المتحدة عبر البريد العسكري، ثم قام بتوزيعه وبيعه إلى عدد من زملائه.. وبالإضافة إلى ذلك، تم العثور على 13 ألف دولار، من المفترض أنها من مبيعات المخدرات.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنه لم يتم احتجاز أي من الجنود الـ17.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها الشرطة الكورية المضبوطات، بينها دولارات من فئة 50 و100 دولار، بالإضافة إلى العديد من الهواتف المحمولة والأنابيب الأسطوانية الملونة، التي تشبه أقلام السجائر الإلكترونية. وقالت الشرطة، إنها تتعاون مع قسم التحقيقات الجنائية بالجيش الأميركي، للتحقيق مع الجنود الضالعين في تهريب المخدرات.
 
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