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عربي-دولي

أمام قاعة تصفر وشبه خالية من الحضور... شولتس يخطب في الأمم المتحدة

Lebanon 24
21-09-2023 | 00:20
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شهد الخطاب الذي ألقاه المستشار الألماني أولاف شولتس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قاعة تصفر وشبه خالية من الحضور الأممي المعتاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.
ألقى المستشار الألماني شولتس خطابه في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام قاعة فارغة تقريبا من الحضور، وجاء خطابه مع نهاية اليوم الثاني لأعمال الجمعية ولذلك كان قد تبقى عدد قليل من الحضور للاستماع إلى خطاب المستشار.
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وكتبت "بيلد": "تحدثت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل أيضا في القاعة وكان فيها عدد حضور منخفض للغاية. فالقاعة تكون حقا ممتلئة فقط عندما يتحدث رئيس الولايات المتحدة. ومع بقية المتحدثين اللاحقين، تتحول القاعة إلى شبه فارغة شيئا فشيئا".
وبالفعل ظهر شولتس خلال خطابه وكأنه  يكلم مدرجات القاعة الكبيرة أو كأنه في بروفا لعمل مسرحي يتدرب على الأداء ريثما يحين موعد العرض الحقيقي للعمل المسرحي!!.


وفي وقت سابق، أفادت تقارير أن المستشار الألماني شولتس حذّر، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من "سلام وهمي" في حال إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا.
وبالإضافة إلى ذلك قال في تعليقه على مبادرات السلام التي تقوم بها مختلف البلدان، أن النزاع الأوكراني ستكون له "عواقب لا تُحتمل" على جميع أنحاء العالم. (RT)
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