الإعصار جرف معالم بارزة منها.. أضرار جسيمة لحقت بمواقع سياحية في "درنة" الليبية

نشر موقع بي بي سي عربي تقريراً سلّط الضوء على الأضرار التي ألحقها إعصار دانيال المدمر، بالمواقع السياحية في مدينة درنة الليبية التي اجتاحتها فيضانات بعد انهيار سدّين في المدينة قبل أيام.



وأشار التقرير إلى أن الإعصار تسبب بأضرار جسيمة بأبرز معالم درنة، موقع شحات الأثري "قورينة"، الذي أضافته منظمة اليونسكو إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.



وتعد درنة موطناً لمواقع أثرية شاهدة على تاريخ عصور سابقة، وتقع درنة بين ساحل البحر الأبيض المتوسط وسلسة تلال الجبل الأخضر، ويقسّمها أحد أكبر أودية ليبيا إلى شطرين، وتأسست في العصر الهلنستي قبل الميلاد، وبنيت كمستعمرة يونانية عام 631 قبل الميلاد، كما أصبحت فيما بعد معروفة بمركزها التاريخي الذي يضم مسجداً وكنيسة وكنيساً، متأثرة بثقافات عديدة هي اليونانية والرومانية والبيزنطية والإسلامية.



وقالت اليونسكو إنها "على اتصال بعلماء الآثار على الأرض، ويحاول فريق التصوير عبر الأقمار الاصطناعية التابع لها أيضا تحديد الضرر المحتمل".



تتكون آثار موقع شحات من معبد زيوس اليوناني الضخم، على بُعد حوالي كيلومتر واحد شمال أحياء بطليموس وأغورا.



وإلى الشمال الغربي، يقع حرم أبولو في واد شديد الانحدار حيث تنبثق نبع مياه عذبة من تحت الأرض، وهو موقع المستوطنة اليونانية الأصلية.



ويبدو في الموقع رواق صالة الألعاب الرياضية الهلنستية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني قبل الميلاد، والمسرح الروماني المجاور.



وبحسب التقرير، تضم الآثار منزل الكاهن جيسون ماغنوس، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث الميلادي، ويحتوي على فسيفساء هندسية.



ويضم حي أغورا تمثالاً ضخماً جالساً وتماثيل أخرى بمثابة حرم لإلهة الخصوبة ديميتر وابنتها، كما يقع الأرشيف في الحي، ويظهر فيه نقش يوناني، ويضم المَعلم مدرجاً مسرحياً يعود تاريخه إلى العصر الهلنستي.



ويحتوي حرم أبولو على حمامات تراجان، حيث تظهر بقايا نظام أرضية الهايبوكوست، الذي سمح للهواء الساخن بالدوران تحت الأرض.



من جهتها، نشرت المحللة في شؤون ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، سلسلة من الصور التي أظهرت الضرر اللاحق بالموقع، وتقول غازيني على منصة "إكس": "منذ حدوث الفيضانات، تستمر المياه في الخروج من الأرض لأسباب غير معروفة.. ويبدو أنها مياه صرف ملوثة تتدفق الآن عبر الأنقاض.. ومن المحتمل أن تكون الفيضانات قد تسببت في أضرار بخزانات المياه في المنطقة".



كما سقط جدار في شارع الوادي الذي يربط الجزء السفلي والعلوي من الموقع الأثري، بحسب غازيني، وقد أدى هذا إلى تغيير كيفية تدفق المياه، و"يخشى السكان المحليون أن يشكل ذلك خطراً على الموقع في المرة التالية التي تهطل فيها الأمطار".

ALERT- Floods that hit eastern Libya last week have damaged the @UNESCO world heritage site of Cyrene (locally known as Shahhat). Cyrene is a stunning ancient Greek later Roman city overlooking the coast, 60km west of Derna. I visited the site and this is what I found. THREAD pic.twitter.com/BbOCXC9pli — Claudia Gazzini (@ClaudiaGazzini) September 18, 2023 Advertisement

كما سقطت "كتل من الرخام من منطقة المسرح"، وإذا ما استمرت المياه بعبور الموقع، فقد يتأثر الجدار الخارجي له؛ مما يتسبب بدوره في مزيد من الضرر.



إلى جانب مسجد الصحابة الكبير شرقي درنة، الذي افتتح عام 1975 وتضرّر بفعل الإعصار، مقبرة خاصة بأكثر من سبعين صحابياً كانوا جزءاً من الفتح الإسلامي في شمال أفريقيا، وقد بنيت هذه المقبرة في العهد العثماني.



ومن هؤلاء زهير بن قيس البلوي، أبو منصور الفارسي وعبد الله بن بر القيسي.



وقد فتح عمرو بن العاص مدينة درنة بعد فتح مصر في أوائل العصر الإسلامي.



لكن بحب التقرير، جرف الإعصار تلك القبور، وألحق ضرراً بتاريخ المدينة التي تقاطعت فيها حضارات عريقة عديدة، بعدما قتل الآلاف من سكانها.