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صحة

إعدام أكثر من 30 ألف خنزير في شمال إيطاليا لمكافحة حمى الخنازير الإفريقية

Lebanon 24
21-09-2023 | 00:41
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قال متحدث باسم إقليم لومباردي في شمال إيطاليا إن نحو 34 ألفا من الخنازير في 12 مزرعة بالإقليم أعدمت لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية.
ولومباردي هو الإقليم الإيطالي الذي يضم أكبر عدد من الخنازير المرباة. ويبدو أن التفشي يمثل ذروة موجة للمرض تم رصدها لأول مرة في إيطاليا عام 2022.
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وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم "توجد في لومباردي نصف الخنازير المرباة في إيطاليا، نحو خمسة ملايين من إجمالي عشرة ملايين خنزير إيطالي".



وأضاف "هدفنا هو إخماد هذا التفشي .. حتى لا تصبح المشكلة خطرا على سلسلة الإمداد للقطاع الإيطالي بأكمله" مضيفا أنه تم تفادي خطر حدوث مزيد من الانتشار على ما يبدو في الوقت الراهن.
وإنفلونزا الخنازير الإفريقية غير ضارة للبشر لكنها تؤدي إلى نفوق الخنازير مما قد يسفر عن خسائر مالية للمزارعين. وتعود جذورها إلى أفريقيا قبل انتشارها في أوروبا وآسيا وأدت لنفوق مئات الملايين من الخنازير بأنحاء العالم.
وقال رئيس المركز الوطني لمكافحة إنفلونزا الخنازير فرانشسكو فيلزياني إنه منذ 2022 أصابت حمى الخنازير الإفريقية في إيطاليا الخنازير البرية بشكل رئيسي مع وجود حالات قليلة منفصلة. (سكاي نيوز)

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