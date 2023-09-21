ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في موسكو بسبب انفجار أنبوب غاز

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ارتفع عدد ضحايا انهيار جزء من بناء سكني في منطقة "بالاشيخا" في ضواحي موسكو، إثر انفجار أنبوب غاز منزلي، إلى 7 قتلى و20 مصابا.وقالت وزارة الطوارئ في بيان اليوم الخميس، إن عمليات البحث وإزالة الأنقاض انتهت، وبلغ عدد الضحايا 7 قتلى و20 مصابا 8 منهم يتلقون العلاج في المستشفى.وقد تسبب انفجار غاز في بناية سكنية في انهيار 3 طوابق وتعرضت 10 شقق لأضرار، وأثناء عمليات الإنقاذ انهارت عوارض إسمنتية على رجال الإنقاذ ما أدى إلى مصرع اثنين منهم، وإصابة أربعة آخرين نقلوا للمستشفى، كما أدى الانهيار إلى مقتل امرأة وطفلتها كانتا عالقتين في الطوابق السفلية تحت الأنقاض مما رفع عدد الضحايا إلى 7 قتلى.