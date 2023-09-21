قوات حفظ السلام الروسية تجلي 5 آلاف شخص من إقليم قره باغ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية أجلت 5 آلاف شخص من 3 مناطق في إقليم قره باغ.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "منذ بدء العمليات القتالية النشطة، عملت قوات حفظ السلام الروسية على إجلاء المدنيين من مناطق ماردكيرت، ومارتوني، وأسكيران، حيث جرى نقل 5 آلاف شخص إلى موقع فرقة حفظ السلام".وأضافت الدفاع الروسية، وفق البيان، أن قوات حفظ السلام وفرت لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم الرعاية الطبية المؤهلة، وأماكن إقامة ووجبات غذائية.وكانت أذربيجان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بغية استعادة النظام الدستوري.