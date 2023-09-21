الانفجارات تصل الى العاصمة كييف.. وموسكو تحبط هجوماً أوكرانياً بالمسيّرات على القرم

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وفي آخر التطورات، أفادت وكالة "رويترز"، صباح الخميس، بسماع دوي انفجارات في كييف بعد إنذار من غارة جوية صباح اليوم الخميس.



وكتب رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو على تطبيق "تليغرام" أن الدفاعات انطلقت.



يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم، التصدي لهجوم إرهابي نفذته قوات كييف تجاه شبه جزيرة القرم، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي خلاله 19 طائرة مسيرة أوكرانية.



وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 20-21 أيلول، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية". تتواصل اليوم الخميس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يشتد القتال في خطوط التماس، وتحاول القوات الروسية تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض، فيما يواجه الجيش الأوكراني الدب الروسي بالاستعانة بالأسلحة الغربية.وفي آخر التطورات، أفادت وكالة "رويترز"، صباح الخميس، بسماع دوي انفجارات في كييف بعد إنذار من غارة جوية صباح اليوم الخميس.وكتب رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو على تطبيق "تليغرام" أن الدفاعات انطلقت.يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم، التصدي لهجوم إرهابي نفذته قوات كييف تجاه شبه جزيرة القرم، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي خلاله 19 طائرة مسيرة أوكرانية.وقالت الوزارة في بيان: "في ليلة 20-21 أيلول، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، وثلاث طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلغورود وأورلوف".



وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.



وحددت موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية في يوم 24 شباط 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.