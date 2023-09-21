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عربي-دولي

رئيسي يؤكد: طهران لا ترى أي عقبة لإقامة علاقات مع مصر

Lebanon 24
21-09-2023 | 01:32
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أعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الخميس، ان بلاده لا ترى أي عقبة لإقامة علاقات مع مصر، مضيفاً أن لقاء وزيري خارجية إيران ومصر قد يكون فصلا لإحياء العلاقات.

تصريحات رئيسي جاءت على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قال إن الوزير سامح شكري التقى مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء.

وأضاف أبو زيد في حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن اللقاء تم في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل ما دار في الاجتماع.

وصرح محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، الشهر الماضي بأن "العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران موجودة وقائمة ولم تنقطع".

وفي أيار الماضي أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق، إن إيران ترحب بإعادة العلاقات مع مصر.(العربية)




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