Advertisement

كتبت "الحرة":تلقى ملايين الروس، أمس الأربعاء، إشعارات على هواتفهم تدعوهم إلى تنزيل تطبيق جديد مخصص للتبليغ عن هجمات المسيرات وغيرها من الحوادث الأمنية التي قد تتعرض لها مدن البلاد، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".وورد في الإشعار الصادر عن البوابة الحكومية الرئيسية بروسيا "يمكنك الآن المساعدة في تجنب مخاطر الهجمات المحتملة وفي مكافحة المسيرات الخطيرة باستخدام تطبيق ـ رادار ـ للإبلاغ عن الطائرات بدون طيار المشبوهة أو حالات الطوارئ الإرهابية الأخرى".وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الأوكرانيين يستخدمون تطبيقا مماثلا منذ ما يقرب السنة، حيث السكان قوات بلادهم في تعقب ومنع الهجمات الروسية بالمسيرات والصواريخ التي تستهدف المدن الأوكرانية منذ شهور.وصعّدت أوكرانيا من هجماتها على روسيا خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب هجومها المضاد لتحرير أراضيها التي احتلتها موسكو، ونفذت ضربات بالمسيرات على حوالي ست مناطق حدودية روسية.ويعتمد التطبيق الأوكراني، المسمى "ePPO"، والذي يشير إلى "الدفاع الجوي الإلكتروني"، على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والبوصلة الخاصة بالهاتف.وللتبليغ عن هجمات يحتاج المستخدم إلى توجيه جهازه نحو "الجسم الخطير المحتمل" والضغط على زر أحمر كبير - على الفور لتنبيه الجيش بموقعه.ويعمل تطبيق "رادار" الذي أطلقته موسكو بنفس خصائص "إيبو" الأوكرني، إذ يحتاج المستخدم لتوجيه هاتفه نحو الجسم المرصود، وتحديد طبيعته في قائمة تضم خيارات "طائرة بدون طيار"، "صاروخ"، "انفجار"، "غير معروف".. قبل النقر على إرسال.وبحسب الوصف الرسمي للتطبيق الجديد "يتم إرسال جميع الرسائل على الفور إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين لمعالجتها"، ويشير إلى أن "مساعدة المواطنين للسلطات في رصد المسيرات مهم للغاية من أجل تدمير أسلحة العدو في الوقت المناسب".وتم تطوير تطبيق الرادار من قبل نشطاء في "الجبهة الشعبية لعموم روسيا"، وهي منظمة وطنية أسسها الرئيس، فلاديمير بوتين في عام 2013، لدعم ومساندة حزبه "روسيا الموحدة"، وفقا لواشنطن بوست.وقدم تطبيق "رادار" رسميا في منتصف آب، وأفاد مطورون روس بعد ذلك بأنه تم تنزيله أكثر من 50 ألف مرة في الشهر منذ ذلك الحين.(الحرة)