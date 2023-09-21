انفجار هائل قرب مستشفى في جاكرتا

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كشفت الشرطة الإندونيسية أن انفجاراً وقع في مستشفى قرب العاصمة جاكرتا وإنها أرسلت فرقة من خبراء المفرقعات إلى المكان.ونقل موقع ديتيك دوت كوم الإخباري عن الشرطة القول إن الانفجار ربما نجم عن زيادة في سخونة مصدر للكهرباء في وحدة للأشعة بمستشفى إيكا في منطقة سيربونغ.ولم ترد الشرطة بعد على طلب للتعليق بشأن مصدر الانفجار.