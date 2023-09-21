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عربي-دولي

رئيس الكونغو يطالب قوات حفظ السلام بمغادرة بلاده

Lebanon 24
21-09-2023 | 03:41
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أكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه طلب من حكومته الإسراع في ترتيب انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لضمان أن تبدأ العملية نهاية العام.
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وتولت البعثة المسؤولية خلفاً لعملية سابقة للأمم المتحدة في عام 2010 للمساعدة في تخفيف واقع انعدام الأمن في المناطق الشرقية من البلاد، حيث تتقاتل جماعات مسلحة من أجل السيطرة على الأراضي والموارد. إلا أن وجودها أصبح محل استياء شعبي متزايد في السنوات الماضية، بسبب ما يعتبره منتقدون إخفاقا من جانبها في حماية المدنيين من الميليشيات، مما أثار احتجاجات دامية.

وقال تشيسيكيدي في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة "من المؤسف أن بعثات حفظ السلام المنتشرة منذ 25 عاماً تخفق في التعامل مع التمرد والصراعات المسلحة".

وتابع "لهذا السبب، أصدرت تعليمات لحكومة الجمهورية ببدء مناقشات مع سلطات الأمم المتحدة من أجل انسحاب سريع لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال تقديم موعد بدء هذا الانسحاب التدريجي من كانون الأول 2024 إلى كانون الأول 2023".
 
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