تصريح جديد لوزير الخارجية الإسرائيلي عن فرص التطبيع مع السعودية

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صرح وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين قائلاً إن فرص التوصل إلى اتفاق تطبيع مع الرياض "أكبر من أي وقت مضى"، حسبما نقله مراسل الحرة.واعتبر كوهين أن الحكومة برئاسة، بنيامين نتانياهو، تستطيع توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية "من دون التنازل عن المبادئ الأيديولوجية والمصالح الإسرائيلية".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيره الأميركي، جو بايدن، أكدا ضرورة التوصل إلى تطبيع بين السعودية وإسرائيل، كون الخطوة ستعود بالاستقرار والازدهار على المنطقة، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب لقائهما، على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأبلغ نتانياهو الرئيس الأميركي بأن التوصل إلى اتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية، وذلك في ظلّ الحديث عن سعي واشنطن لتطبيع العلاقات بين البلدين.وقال نتانياهو "السيد الرئيس، أعتقد أنه يمكننا تحت قيادتكم أن نرسي سلاما تاريخيا بين إسرائيل والسعودية"، معتبرا أن تحقيق هذه الخطوة سيؤدّي إلى قطع "شوط طويل" نحو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن "المملكة تحقق تقدما باتجاه التطبيع مع إسرائيل"، موضحا "نقترب كلّ يوم أكثر فأكثر".وقال ولي العهد السعودي لدى سؤاله عما يتطلبه الأمر للتوصل لاتفاق تطبيع "بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج لحل هذا الجزء.. ولدينا مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن".