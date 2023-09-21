أوكرانيا تحذر من "أشهر صعبة قادمة"

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حذرت الرئاسة الأوكرانية، الخميس، من "أشهر صعبة قادمة" بعد هجوم صاروخي روسي "هائل" خلال الليل، استهدف مدنا على امتداد مساحة البلاد، وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل في خيرسون.وقال معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أوليكسي كوليبا، على تيلغرام "الليلة، شنت روسيا هجوما هائلا على أوكرانيا.. تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة: روسيا ستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية".وأكدت كييف، أنها اعترضت 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل على مدن عدة، بعد ساعات على تنديد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من على منبر الأمم المتحدة بـ"العدوان الإجرامي" لموسكو.وقال قائد أركان الجيش الأوكراني، فاليري زابوجني: "سمحت العمليات القتالية لسلاح الجو بالتعاون مع الدفاعات الجوية (..) بتدمير 36 صاروخ كروز" من مجموع "43 صاروخا".من جهتها، أعلنت موسكو أنها أسقطت، ليل الأربعاء- الخميس، 19 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها، بالإضافة إلى ثلاث مسيرات أخرى دمرتها في أجواء ثلاث مناطق روسية هي كورسك وبيلغورود وأوريول.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تطبيق تيلغرام قرابة الساعة 02:15 (23,15 ت غ الأربعاء) إن "الدفاعات الجوية دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".