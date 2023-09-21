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عربي-دولي

مُجدداً العالم الهولندي يحذر من "نشاط زلزالي قوي" في هذا الموعد

Lebanon 24
21-09-2023 | 04:47
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مُجددا حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، أمس الأربعاء، من احتمال حدوث نشاط زلزالي قوي خلال الأيام المقبلة.

وقال هوغربيتس، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا): " كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في اليوم التاسع عشر يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى.   لكن ليس لدينا حتى الآن أي مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة. ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية."
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وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلزال مدمر، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط الماضي، والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

في المقابل، يصر العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.(سكاي نيوز)

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