Advertisement

عربي-دولي

معارك ضارية وسط الخرطوم ومسيرات الجيش تهاجم الدعم السريع جنوب المدينة

Lebanon 24
21-09-2023 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1109609-638308993087521794.jpg
Doc-P-1109609-638308993087521794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتواصل معارك ضارية لليوم السادس على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول محيط منطقة قيادة الجيش وسط الخرطوم، حيث تدور اشتباكات عنيفة، وسمع دوي انفجارات قوية ومتتابعة.

وشهدت مناطق في أم درمان بضواحي العاصمة الخرطوم قصفا مدفعيا عنيفا نفذته قوات الجيش المتمركزة شمال المدينة استهدف مواقع انتشار وتحركات قوات الدعم السريع بالخرطوم وأم درمان.
Advertisement

إلى ذلك استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش بعض المواقع التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع في منطقة أبو آدم جنوب الخرطوم الأمر الذي أدى إلى تصاعد كثيف للسحب الدخانية من هذه المنطقة.

وأفاد شهود عيان بأن وسط الخرطوم كذلك يشهد حاليا معارك ضارية وأصوات انفجارات ضخمة واشتباكات تدور بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين. (روسيا اليوم)  
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:34 | 2023-09-22
00:19 | 2023-09-22
00:14 | 2023-09-22
00:07 | 2023-09-22
23:46 | 2023-09-21
23:46 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24