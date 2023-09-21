معارك ضارية وسط الخرطوم ومسيرات الجيش تهاجم الدعم السريع جنوب المدينة

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تتواصل معارك ضارية لليوم السادس على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول محيط منطقة قيادة الجيش وسط الخرطوم، حيث تدور اشتباكات عنيفة، وسمع دوي انفجارات قوية ومتتابعة.وشهدت مناطق في أم درمان بضواحي العاصمة الخرطوم قصفا مدفعيا عنيفا نفذته قوات الجيش المتمركزة شمال المدينة استهدف مواقع انتشار وتحركات قوات الدعم السريع بالخرطوم وأم درمان.إلى ذلك استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش بعض المواقع التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع في منطقة أبو آدم جنوب الخرطوم الأمر الذي أدى إلى تصاعد كثيف للسحب الدخانية من هذه المنطقة.وأفاد شهود عيان بأن وسط الخرطوم كذلك يشهد حاليا معارك ضارية وأصوات انفجارات ضخمة واشتباكات تدور بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين. (روسيا اليوم)